Serdar Dursun, İrfan Can'ı çıldırttı!

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Beşiktaş derbisinde ilk yarı yaşanan bir pozisyon milli oyuncu İrfan Can Kahveci'yi çok sinirlendirdi.



Fenerbahçe ilk devrede bir pozisyonda gole çok yaklaştı. Beşiktaş eksik yakalandı. Serdar Dursun sağ kanattan bomboş geldi. İçeride müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'ye vermek yerine çaprazdan şut çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi. Bomboş durumda pası alamayan İrfan Can Kahveci takım arkadaşına tepki gösterdi. Topu kendisine atmamasına çok sinirlendi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ