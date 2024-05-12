Fenerbahçe'de bu sezon sadece 12 Süper Lig maçında forma giyen Serdar Aziz sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu devre arasında Al-Wasl transfer etmek istemişti.
Al-Wasl'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu için sezon sonunda bir kez daha harekete geçeceği öğrenildi.
33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu devre arasında Al-Wasl transfer etmek istemişti.
Al-Wasl'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu için sezon sonunda bir kez daha harekete geçeceği öğrenildi.
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