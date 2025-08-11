Serdal Adalı'dan Chemberlain'e kulüp bul mesajı

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen futbolcuların yüksek maaş yükünden kurtulmak için temizlik operasyonu başlatıyor.
Bu kapsamda, yıllık 4.5 milyon euro maliyeti olan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, harekete geçti.
Başkan Serdal Adalı, İngiliz oyuncu ile yaptığı görüşmede "Kendine kulüp bul" mesajı iletti.
Oxlade Chamberlain ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Chamberlain, Beşiktaş forması ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu.
Bu kapsamda, yıllık 4.5 milyon euro maliyeti olan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, harekete geçti.
Başkan Serdal Adalı, İngiliz oyuncu ile yaptığı görüşmede "Kendine kulüp bul" mesajı iletti.
Oxlade Chamberlain ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Chamberlain, Beşiktaş forması ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu.