11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-029'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-048'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Serdal Adalı'dan Chemberlain'e kulüp bul mesajı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade Chamberlain'e kendisine yeni bir kulüp bulması gerektiğini söyledi.

calendar 11 Ağustos 2025 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Chemberlain'e kulüp bul mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen futbolcuların yüksek maaş yükünden kurtulmak için temizlik operasyonu başlatıyor.

Bu kapsamda, yıllık 4.5 milyon euro maliyeti olan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, harekete geçti.

Başkan Serdal Adalı, İngiliz oyuncu ile yaptığı görüşmede "Kendine kulüp bul" mesajı iletti.

Oxlade Chamberlain ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Chamberlain, Beşiktaş forması ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.