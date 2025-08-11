Serdal Adalı'dan Chemberlain'e kulüp bul mesajı

, kadroda düşünülmeyen futbolcuların yüksek maaş yükünden kurtulmak için temizlik operasyonu başlatıyor.



Bu kapsamda, yıllık 4.5 milyon euro maliyeti olan Alex Oxlade-

ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, harekete geçti.



Başkan

, İngiliz oyuncu ile yaptığı görüşmede "Kendine kulüp bul" mesajı iletti.



Oxlade Chamberlain ile ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor.



PERFORMANSI



Chamberlain, Beşiktaş forması ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu.

