Deprem felaketi öncesi Süper Lig'de çıktığı son iki maçta Karagümrük'le berabere kalırken, Sivasspor'a mağlup olarak 5 puan kaybeden Beşiktaş pazar günü evinde Antalyaspor'la oynayacağı erteleme karşılaşmasından mutlaka galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Kartal kritik maçı kazanarak ikincilik iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.



6 İSİM İÇİN KRİTİK MAÇ



Antalyaspor maçı son dönemde performansları düşen Valentin Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou ve Nathan Redmond için çok kritik olacak.



Bu oyuncular, yeni transferlerin statü gereği forma giyemeyeceği Antalyaspor karşılaşmasında olumsuz performans gösterirlerse büyük olasılıkla formayı kaptıracaklar.



4 YENİ TRANSFER 11'DE OLACAK



Teknik Direktör Şenol Güneş gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçıyla birlikte yeni transferler Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'e ilk 11'de şans tanımaya başlayacak. Güneş'in geçen hafta Ümraniyespor ve dün Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev verdiği yeni transferlerin olumlu puan topladıkları aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın yeni transferleri en kısa sürede takıma adapte etmeyi düşündüğü de ifade edildi.



Kartal'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da tamamen hazır duruma geldi. Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında 45'er dakika sahada kalan Cezayirli yıldızın pazar günü Antalyaspor'a karşı takımdaki yerini alması bekleniyor.



