01 Ağustos
Schalke 04-Hertha Berlin
2-190'
01 Ağustos
KV Mechelen-Club Brugge
2-176'
01 Ağustos
LASK-Sturm Graz
0-290'
01 Ağustos
Luton Town-AFC Wimbledon
0-063'
01 Ağustos
Vejle Boldklub-OB
4-0
01 Ağustos
Zaglebie Lubin-Korona Kielce
1-1
01 Ağustos
Wisla Plock-Piast Gliwice
2-0
01 Ağustos
Cork City-Galway United FC
1-079'
01 Ağustos
Bohemian FC-Drogheda Utd
0-079'
01 Ağustos
Arbroath-Ayr United
0-178'
01 Ağustos
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
2-1
01 Ağustos
Bologna-Vis Pesaro
2-3
01 Ağustos
Fortuna Sittard-Leverkusen
1-2
01 Ağustos
Samsunspor-Dunkerque
1-0
01 Ağustos
V. Guimaraes-Celta Vigo
1-063'
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT

Semih Kılıçsoy transferinin mali detayları belli oldu

Beşiktaş'ın milli yıldızı Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atmak için İtalya'ya gitti.19 yaşındaki golcünün transfer maliyeti belli oldu.

calendar 01 Ağustos 2025 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy transferinin mali detayları belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, futbol hayatını İtalya'ya taşımaya hazırlanıyor.

19 yaşındaki milli oyuncu için Cagliari ve Beşiktaş arasında pürüz kalmadı ve Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti.


ANLAŞMA DETAYLARI

Semih'in transferi 1 milyon euro kiralama bedeliyle gerçekleşecek. Cagliari'nin, genç oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında bonservisiyle alma opsiyonu bulunuyor. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi ve Beşiktaş için sonraki satıştan %20 pay da yer alıyor.

Transfer süreci öncesinde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Shakhtar Donetsk maçını bekleyen Semih'e, mücadele sonrası İtalya'ya gitmesi için izin verildi. (Football Italia)

BAŞKA AYRILIKLAR DA YAŞANDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde iki oyuncusunu için Rus kulüpleri ile anlaştı.

Portekizli yıldız Gedson Fernandes 20+7 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olurken Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2.8 milyon euro karşılığında Dİnamo Moskova kadrosuna katılmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.