Semih Kılıçsoy transferinin mali detayları belli oldu

.@CagliariCalcio, Semih Kiliçsoy è arrivato in Italia: ecco le prime immagini pic.twitter.com/5rO3lMaxJg



— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2025

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.Bu kapsamda Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, futbol hayatını İtalya'ya taşımaya hazırlanıyor.19 yaşındaki milli oyuncu için Cagliari ve Beşiktaş arasında pürüz kalmadı ve Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti.

ANLAŞMA DETAYLARI





Semih'in transferi 1 milyon euro kiralama bedeliyle gerçekleşecek. Cagliari'nin, genç oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında bonservisiyle alma opsiyonu bulunuyor. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi ve Beşiktaş için sonraki satıştan %20 pay da yer alıyor.





Transfer süreci öncesinde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Shakhtar Donetsk maçını bekleyen Semih'e, mücadele sonrası İtalya'ya gitmesi için izin verildi. (Football Italia)



BAŞKA AYRILIKLAR DA YAŞANDI



Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde iki oyuncusunu için Rus kulüpleri ile anlaştı.



Portekizli yıldız Gedson Fernandes 20+7 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olurken Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2.8 milyon euro karşılığında Dİnamo Moskova kadrosuna katılmıştı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



