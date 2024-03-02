Semih Kılıçsoy, Galatasaray'ı bekliyor

Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde. Siyah-Beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos'un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak.
Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta Sarı-Kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.
7 MAÇIN 6'SINI KAZANDIRDI
Süper Lig'de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, Siyah-Beyazlılar'ın 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.
SON 10 MAÇTA 9 GOL
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı son 10 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.
Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta Sarı-Kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.
7 MAÇIN 6'SINI KAZANDIRDI
Süper Lig'de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, Siyah-Beyazlılar'ın 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.
SON 10 MAÇTA 9 GOL
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı son 10 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.