Semih Kılıçsoy, Galatasaray'ı bekliyor

Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla sezona damga vuran Semih Kılıçsoy, pazar günkü derbide Kartal'ın en büyük kozu olacak. Dev maça özel olarak hazırlanan 18 yaşındaki futbolcu, gollerine devam edip Aslan'ı yıkmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy, Galatasaray'ı bekliyor
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02 Mart 2024 10:54
Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde. Siyah-Beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos'un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak.

Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta Sarı-Kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.

7 MAÇIN 6'SINI KAZANDIRDI

Süper Lig'de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, Siyah-Beyazlılar'ın 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.

SON 10 MAÇTA 9 GOL

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı son 10 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı. 

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