Semih Güler: "Fenerbahçe kaliteli takım, 1 puan aldık"

Semih Güler, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Semih Güler: 'Fenerbahçe kaliteli takım, 1 puan aldık'
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12 Kasım 2023 22:16
Semih Güler, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Semih Güler maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puan için sahaya çıktık. Bu maça kadar kimseye puan vermemiştik burada. Güzel olan şey, gol yemedik. Kötü olan şey kazanamadık. Fenerbahçe de kaliteli, güçlü bir takım. 1-2 aksiyonda biraz daha sakin kalabilseydik golle buluşabilirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu oyunu geliştireceğiz."

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