Semih Güler: 'Fenerbahçe kaliteli takım, 1 puan aldık'

Semih Güler, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Semih Güler maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puan için sahaya çıktık. Bu maça kadar kimseye puan vermemiştik burada. Güzel olan şey, gol yemedik. Kötü olan şey kazanamadık. Fenerbahçe de kaliteli, güçlü bir takım. 1-2 aksiyonda biraz daha sakin kalabilseydik golle buluşabilirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu oyunu geliştireceğiz."





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