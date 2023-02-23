Semak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe ile depremzedeler için yardım maçı fikrinin harika bir girişim olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Semak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması
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23 Şubat 2023 18:37
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe ile depremzeler için yardım maçı düşüncesini değerlendirdi.

Semak, "Bu harika bir girişim. Bizim için güçlü bir rakiple uluslararası bir maç oynama fırsatı. İnsani açıdan ileriye doğru önemli bir adım. Faydalı bir şey yapma ve acı çeken insanlara yardım etme fırsatı." diye konuştu.

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki yardım maçı, lige verilecek milli arada 23 Mart tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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