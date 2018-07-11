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Selçuk Şahin'in yeni takımı açıklandı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, bir dönem formasını giyen Selçuk Şahin'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Selçuk Şahin'in yeni takımı açıklandı
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11 Temmuz 2018 16:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Selçuk Şahin'i yeniden kadrosuna kattı.

Başkent kulübü geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Selçuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde uzun süre Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu, Gençlerbirliği'nde 1.5 sezon görev yapmıştı.

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