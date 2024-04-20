Sebastian Szymanski'nin son talibi İspanya'dan

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayan fakat son zamanlarda durgunlaşan Sebastian Szymanski'nin son talibi Sevilla oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski'nin son talibi İspanya'dan
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20 Nisan 2024 11:12
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezona adeta fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda suskunlaşan Sebastian Szymanski'ye son talip İspanya'dan çıktı.

OLYMPIAKOS MAÇINA GELDİLER

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sebastian Szymanski'yi, Sevilla'nın gözüne kestirdiği söylendi.

Sevilla scout ekibinin Fenerbahçe, Olympiakos maçını tribünden takip ettiği ve Polonyalı oyuncu için olumlu rapor tuttuğu yazıldı. Sebastian Szymanski'yle Napoli, Tottenham gibi takımlar da ilgileniyor.

49 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.

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