Sebastian Szymanski için Bundesliga'dan teklif!

Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye Almanya'nın Freiburg takımından teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski için Bundesliga'dan teklif!
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28 Aralık 2024 12:06
Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, ana gündem maddesi olan Anderson Talisca transferinde de sona gelindi.

Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın kadroya dahil edilmesi halinde, Sebastian Szymanski'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

FREIBURG'DAN TEKLİF VAR

Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euroya alan Fenerbahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı. Freiburg, 15 milyon euroluk resmi teklifini iletirken Fenerbahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.

BU SEZON SZYMANSKI

Szymanski, bu sezon 16 lig maçında 1 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. 

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