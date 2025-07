Savatenin ilk milli takımı, dünya şampiyonasında madalyalar için ter dökecek

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 2-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak Savate Combat Dünya Şampiyonası'na yönelik hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, isimlerini tarihe yazdırmak için ter döküyor.Dünya şampiyonasına 7 erkek, 4 kadın sporcu ile katılacak milli takım, şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine, Çankırı'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nın ardından Büyükler Combat, Büyükler Assaut, Gençler Assaut ve Yıldızlar Assaut olmak üzere dört milli takım oluşturduklarını söyledi.İlk resmi milli takım ile Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etmenin heyecanını yaşadıklarına işaret eden Kibaroğlu, "İlk resmi milli takımla, ilk resmi hakemlerimizle gidiyoruz. Ülkemizi temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Onun için de sıkı bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Sabah 06.00'da antrenmanlarımıza başlıyoruz, iki saat antrenman yapıyoruz. Dağlarda koşuyoruz, teknik yapıyoruz, akşam antrenmanı var, gündüz motivasyon muhabbetlerimiz var. Neticede dolu dolu kampımız geçiyor." dedi.Şampiyonadan beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kibaroğlu, "İnşallah güzel derecelerle döneceğiz. Çünkü dünya boş durmuyor. Bu ilk takım olduğumuz için istediğimizi alacağız ama belki olmayabilir. Biz tecrübesiz bir takımız. Yani yeni bir federasyon olmuşuz, ilk maçlarımız. Ama ileriye dönük tabii ki Türkiye bu işte dünyaya damgasını vuracaktır." diye konuştu.Kibaroğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk'e de teşekkür etti.- "İLK OLMAK HER ZAMAN AYRICALIKTIR"Türkiye'yi dünya şampiyonasında 65 kilogramda temsil edecek milli sporcu Gülizar Melda Apaydın da lise yıllarında hobi olarak spora başladığını anlattı.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi olduğunu ve orada da savate kurslarının olduğunu dile getiren Apaydın, "İlk olmak her zaman ayrıcalıktır. Ancak biz daha öncesinden de dövüş sporlarıyla ilgilendiğimiz için bizim için yeni olmayacak. Ama yurt dışında ülkemizi temsil etmek açısından ilk olmak da bizim için büyük ayrıcalık. İlk kez katılacak olmamız amacımızdan sapmamıza neden olmaz. Hedefimiz her zaman şampiyonluk inşallah. Altın madalyalarla geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.- "TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"Milli sporcu Feyza Nur Azizoğlu da bugüne kadar kickboks branşında çok sayıda dereceler aldığını, şimdi aynı başarıyı savate branşında göstermek istediğini belirtti.Savatede de dünya şampiyonu olacağına inandığını aktaran Azizoğlu, "Savate branşının ilk milli takım sporcusu olduğum için ve adımın tarihe yazılacağı için çok heyecanlı ve mutluyum. İlk savate milli takım kampında olmak beni heyecanlandırıyor. Antrenmanlarımı çok iyi şekilde yapıyorum, çok iyi şekilde maçıma hazırlanıyorum. Dünya şampiyonu olup tarihe geçmek istiyorum." diye konuştu.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na 2024 yılının Haziran ayında bağlanan savate, geçmişi 19. yüzyıla dayanan Fransa'ya özgü bir dövüş stili olarak tanımlanıyor.Federasyona bağlanmasının ardından 5-9 Şubat 2025 tarihinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası yapılarak savatenin ilk milli takım kadrosu oluşturuldu.