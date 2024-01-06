Sasa Kalajdzic, Bundesliga'ya dönüyor

Wolverhampton'da forma giyen 26 yaşındaki 2 metrelik santrfor Sasa Kalajdzic, Bundesliga'ya geri dönüyor.
The Athletic'in haberine göre; Wolverhampton'ın golcü ismi Kalajdzic, sezonunun geri kalanını kiralık olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta geçirecek.
İki kulüp arasında son detayların konuşulduğu belirtilirken, Avusturyalı golcünün kısa süre içerisinde yeni takımına katılmasının beklendiği ifade edildi.
BUNDESLIGA'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Sasa Kalajdzic, Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'tan transfer olmuştu. Bu sezon İngiliz ekibiyle 13 maça çıkan Kalajdzic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
The Athletic'in haberine göre; Wolverhampton'ın golcü ismi Kalajdzic, sezonunun geri kalanını kiralık olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta geçirecek.
İki kulüp arasında son detayların konuşulduğu belirtilirken, Avusturyalı golcünün kısa süre içerisinde yeni takımına katılmasının beklendiği ifade edildi.
BUNDESLIGA'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Sasa Kalajdzic, Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'tan transfer olmuştu. Bu sezon İngiliz ekibiyle 13 maça çıkan Kalajdzic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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