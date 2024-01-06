Sasa Kalajdzic, Bundesliga'ya dönüyor

Wolverhampton forması giyen golcü futbolcu Sasa Kalajdzic, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sasa Kalajdzic, Bundesliga'ya dönüyor
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06 Ocak 2024 16:55
Wolverhampton'da forma giyen 26 yaşındaki 2 metrelik santrfor Sasa Kalajdzic, Bundesliga'ya geri dönüyor.

The Athletic'in haberine göre; Wolverhampton'ın golcü ismi Kalajdzic, sezonunun geri kalanını kiralık olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta geçirecek.

İki kulüp arasında son detayların konuşulduğu belirtilirken, Avusturyalı golcünün kısa süre içerisinde yeni takımına katılmasının beklendiği ifade edildi.

BUNDESLIGA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Sasa Kalajdzic, Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'tan transfer olmuştu. Bu sezon İngiliz ekibiyle 13 maça çıkan Kalajdzic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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