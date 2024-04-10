Sarri'den Milan için Spartak Moskova'ya ret!

Geçtiğimiz ay küme düşme adayı Udinese'ye kaybedilen maçın ardından Lazio'daki görevinden istifa eden Maurizio Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Rus basınının haberine göre; Rus ekibi Spartak Moskova, Maurizio Sarri'ye talip oldu ancak deneyimli teknik adamdan olumlu cevap gelmedi.



Haberde, Maurizio Sarri'nin Milan'daki geleceği belirsiz olan Stefano Pioli'nin geleceğinin netleşmesini beklediği, ayrılması durumunda İtalyan devinin başına geçmek istediği ve bu yüzden de Rus ekibinin teklifini kabul etmediği öne sürüldü.



LAZIO PERFORMANSI



Serie A ekibi Lazio'nun başında 137 maça çıkan Sarri, 1.64 puan ortalaması yakalamıştı. 64 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce Juventus, Chelsea ve Napoli'yi de çalıştırdı.





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