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Sarıyer, Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı

1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Ağustos 2025 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sarıyer, Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.

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