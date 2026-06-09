Sara'ya bu kez Juventus talip

Transfer gözdeleri arasında Brezilya orta saha Gabriel Sara ön plana çıkıyor.
Galatasaraylı futbolcular, performansları ile Avrupa kulüplerinin radarında. Sambacı için, İngiliz kulüpleri ve Napoli'nin ardından Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldız için 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde olan Sara'nın, Avrupa'daki yükselen performansıyla birlikte transfer piyasasında değerini daha da artırdığı değerlendiriliyor.
Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun olası satışında yüksek gelir hedefliyor. Galatasaray kulübü ile 3 yıl kontratı olan Sara'nın, geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaraylı futbolcular, performansları ile Avrupa kulüplerinin radarında. Sambacı için, İngiliz kulüpleri ve Napoli'nin ardından Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldız için 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde olan Sara'nın, Avrupa'daki yükselen performansıyla birlikte transfer piyasasında değerini daha da artırdığı değerlendiriliyor.
Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun olası satışında yüksek gelir hedefliyor. Galatasaray kulübü ile 3 yıl kontratı olan Sara'nın, geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.