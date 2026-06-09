Sara'ya bu kez Juventus talip

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. İngiliz kulüpleri ve Napoli'nin ardından Juventus'un da Sambacı için devreye girdiği öğrenildi

calendar 09 Haziran 2026 10:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sara'ya bu kez Juventus talip
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Transfer gözdeleri arasında Brezilya orta saha Gabriel Sara ön plana çıkıyor.

Galatasaraylı futbolcular, performansları ile Avrupa kulüplerinin radarında. Sambacı için, İngiliz kulüpleri ve Napoli'nin ardından Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldız için 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde olan Sara'nın, Avrupa'daki yükselen performansıyla birlikte transfer piyasasında değerini daha da artırdığı değerlendiriliyor.

Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun olası satışında yüksek gelir hedefliyor. Galatasaray kulübü ile 3 yıl kontratı olan Sara'nın, geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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