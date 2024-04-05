Santos'a Semih eleştirisi!

Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Fernando Santos, oldukça ofansif bir kadro ile sahaya çıkarken, siyah-beyazlılar taraftarlar özellikle Semih Kılıçsoy konusunda Portekizli teknik adama tepki gösterdi.
Santos'un, 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden kanatta oynatması taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fernando Santos, oldukça ofansif bir kadro ile sahaya çıkarken, siyah-beyazlılar taraftarlar özellikle Semih Kılıçsoy konusunda Portekizli teknik adama tepki gösterdi.
Santos'un, 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden kanatta oynatması taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
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