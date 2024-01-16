Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Şanlıurfaspor istediği sonuçları almakta zorlanıyor.



Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.



Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.



Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.



Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.



