Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Şanlıurfaspor istediği sonuçları almakta zorlanıyor.
Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.
Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.
Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.
Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.
Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.