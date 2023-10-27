29 Ekim

Şanlıurfaspor ile Giresunspor'dan sessiz maç

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor ile Giresunspor'dan sessiz maç
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27 Ekim 2023 22:01
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İrfan Buz'un ekibi Şanlıurfaspor ile Mehmet Birinci'nin yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 10 puana yükselirken, Giresunspor 6 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Şanlıurfaspor deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olurken, Giresunspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

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