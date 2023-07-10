Şanlıurfaspor, Abdullah Aydın'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı transfer etti.
Sarı-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz önceki sezon Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, kulüp başkanı Haçim İzol ile Abdullah Aydın'ın sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.
Sarı-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz önceki sezon Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, kulüp başkanı Haçim İzol ile Abdullah Aydın'ın sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.