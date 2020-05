Şanlıurfalılar sahurdaki ciğer keyfini pakete sığdırdı

"Sahur saatlerinde yoğunluk oluşturuyor"

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artıyor.Şanlıurfalılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ciğer kebabına ulaşmada sıkıntı çekse de bu eşsiz lezzetten vazgeçemiyor."Ciğerciler diyarı" olarak adlandırılan Paşabağı Mahallesi'ndeki lokantalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine sadece paket servis hizmeti veriyor.Gece yarısından sonra lokantalara giden ciğer sevdalıları, lavaş ekmek, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla birlikte pakete sığdırılan ciğer kebabını alarak evlerinde aileleriyle tüketiyor.Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın simge lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.Özellikle ramazan ayında ciğer kebabına ilginin arttığını belirten Yüksekyayla, "Vatandaşlarımız iftar saatinden başlayarak sahura kadar gelip ciğer kebabı alıyor. Özellikle sahur saatlerinde yoğunluk oluşturuyor. Ciğer kebabı Şanlıurfalıların vazgeçilmezidir." dedi.Geçen yıllardaki talebin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle azaldığını aktaran Yüksekyayla, hijyen ve sosyal mesafe gibi tedbirleri alarak çalıştıklarını ifade etti.Günlük kesim kuzu ciğerini kullandıklarını kaydeden Yüksekyayla, "Taze ciğeri baharatlarla kömür ateşinde pişirdikten sonra sıcak ekmek ve yeşilliği, soğanı, acı biberiyle birlikte paketliyoruz. Müşterilerimiz önceki yıllarda lokantamızın içerisinde sohbet ortamında sıcak sıcak ciğer kebabını tüketiyordu ancak salgın nedeniyle şimdi hazırladığımız ciğer kebabı paketlerini alarak evlerinde tüketiyor." diye konuştu.Sahur vaktinde ciğer kebabı alan Ertan Çiftbudak da ciğer kebabını günün her öğününde tükettikleri bir lezzet olduğunu belirtti.Ramazanda özellikle sahurda bu kebabı yediklerini ifade eden Çiftbudak, "Salgın nedeniyle her zaman lokantada yediğimiz ciğeri kebabını maalesef bu yıl paket olarak almak zorunda kaldık. Lokantaya gelmeden önce siparişi verdim hazır olur olmaz da paket şeklinde aldım eve gidip yiyeceğim. Salgına rağmen ciğer kebabı yeme keyfimizden vazgeçemedik. Gerekli tedbirlerimizi alarak yine bu lezzeti yemeye devam ediyoruz." dedi.Çiftbudak, kebabı arkadaşlarıyla muhabbet ortamında tüketemediği için de biraz burukluk yaşadığını sözlerine ekledi.Abdullah Çiçek ise ciğer kebabının anlatılamayacak kadar farklı bir lezzetinin olduğunu ve herkesin tatması gerektiğini söyledi.