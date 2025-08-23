Sancho için iki seçenek: Beşiktaş ve Dortmund!

Borussia Dortmund macerası sonrası İngiltere'ye dönen Jadon Sancho, Ada futbolunda istediği performansı sergileyememişti.
Manchester United'dan ayrılması muhtemel olan İngiliz yıldız için gündemdeki son kulüpler belli oldu.
KALAN SON TALİPLERİ
SKY Sports'un haberine göre; Beşiktaş ve Borussia Dortmund, Jadon Sancho ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldılar.
Haberde, Sancho'nun transfer dönemi kapanmadan Manchester United'dan ayrılacağından emin olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI
Avrupa'da transfer döneminin 1 Eylül tarihinde bitmesi siyah-beyazlılar için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor.
Avrupa'da bu transfer dönemi 1 Eylül'de biterken Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül. Beşiktaş, Sancho'nun 1 Eylül tarihine kadar bir Avrupa kulübü ile anlaşamaması durumunda transferde elini güçlendirmiş olacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.
