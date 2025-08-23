23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
0-015'
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-016'
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
0-016'
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-016'
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
0-016'
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
0-016'
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Sancho için iki seçenek: Beşiktaş ve Dortmund!

Beşiktaş ve Borussia Dortmund, Manchester United forması giyen Jadon Sancho için gündemdeki kulüpler arasında yer alıyor. Sancho, transfer dönemi kapanmadan Manchester United'dan ayrılacağından emin.

calendar 23 Ağustos 2025 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sancho için iki seçenek: Beşiktaş ve Dortmund!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Borussia Dortmund macerası sonrası İngiltere'ye dönen Jadon Sancho, Ada futbolunda istediği performansı sergileyememişti.

Manchester United'dan ayrılması muhtemel olan İngiliz yıldız için gündemdeki son kulüpler belli oldu.

KALAN SON TALİPLERİ

SKY Sports'un haberine göre; Beşiktaş ve Borussia Dortmund, Jadon Sancho ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldılar. 

Haberde, Sancho'nun transfer dönemi kapanmadan Manchester United'dan ayrılacağından emin olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI

Avrupa'da transfer döneminin 1 Eylül tarihinde bitmesi siyah-beyazlılar için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor.

Avrupa'da bu transfer dönemi 1 Eylül'de biterken Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül. Beşiktaş, Sancho'nun 1 Eylül tarihine kadar bir Avrupa kulübü ile anlaşamaması durumunda transferde elini güçlendirmiş olacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.