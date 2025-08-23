Sancho için iki seçenek: Beşiktaş ve Dortmund!

BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI

Avrupa'da transfer döneminin 1 Eylül tarihinde bitmesi siyah-beyazlılar için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor.

Avrupa'da bu transfer dönemi 1 Eylül'de biterken Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül. Beşiktaş, Sancho'nun 1 Eylül tarihine kadar bir Avrupa kulübü ile anlaşamaması durumunda transferde elini güçlendirmiş olacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.