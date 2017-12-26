Eto'o, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Sarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan

, sorunu transferle çözmeye kararlı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü isim ise

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Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor. Abidjantv'nin haberine göre

yıldızın rotası Fenerbahçe olacak.

Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı.

oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor. Bu sebeple

'yı geri planda tutuyor.

'den gelen astronomik tekliflere de bu sebeple

demiyor.





'nin haberde paylaştığı detaylara göre

'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

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77 -Kamerunlu yıldız, Antalyaspor formasını 77 kez giydi.44- Eto'o'nun kırmızı-beyazlılarda 44 golü bulunuyor.14 -36 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.11- Eto'o, Antalyaspor formasıyla 11 kez sarı kart gördü.679 -Kariyerinde toplam 679 maça çıktı.344-Barcelona, Mallorca, İnter, Antalya, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Real Madrid formalarıyla 344 gol attı.106 - Oynadığı tüm takımlarda ulaştığı 106 asiste ulaştı.