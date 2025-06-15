Samsunsporlular'dan Filistin'e destek

Samsunspor taraftarları Filistin'e destek buluşması düzenledi.

calendar 15 Haziran 2025 18:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunsporlular'dan Filistin'e destek
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 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un taraftar grupları Filistin'e destek amacıyla bir araya geldi.

Samsunspor Taraftar ve Taraftar Grupları Tesisi'nde bir araya gelen taraftarlar, burada dağıtılan "Free Palestine" yazılı tişörtleri giydi.

Katılımcılar birlikte namaz kıldı, dua edip tekbir getirdi.


Samsunspor Taraftar Grupları Basın Sözcüsü Ahmet Çağdaş Çatoğlu, burada yaptığı konuşmada, sadece bir tepkiyi değil, bir vicdani haykırışı dile getirdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'de her gün yeni bir zulüm ve ihanet gerçekleştirdiğini belirten Çatoğlu, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masum siviller katlediliyor. Bizler, bu acıları sadece ekranlardan izleyerek sessiz kalamayız. Dualarımız, bir gün Mescid-i Aksa'da özgürce secdeye varmak içindir. Allah bizlere, o mübarek topraklara girmeyi, zalimin zulmünü sona erdirmeyi, gerekirse bu uğurda şehit ya da gazi olmayı nasip etsin." dedi.

Çatoğlu, Filistin'in yalnız, Mescid-i Aksa'nın ise sahipsiz olmadığını sözlerine ekledi.

Programa, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.


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