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Samsunspor, Trabzonspor'a konuk olacak

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis'in hedefi bulunduğu konumu koruyarak ligi 3. sırada tamamlamak.

calendar 24 Mayıs 2025 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Trabzonspor'a konuk olacak
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.


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