Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Adana Demirspor, 41. dakikada Stiven Mendoza ile öne geçti. Samsunspor, bu gole 90+2'de Landry Dimata ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Samsunspor 39, Adana Demirspor 41 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımın kazandığı korner atışını Emre Kılınç kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Moundilmadji kafayla vurdu ama top üst direğe çarparak auta çıktı.



33. dakikada ev sahibi takımın sol tarafından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plasesini kaleci Magomedaliev iki hamlede bloke etti.



41. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında Van Drongelen'in kafasından seken top Mendoza'nın önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncu yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi: 1-0



45+8 dakikada Samsunspor atağında Muja'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ntcham'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





60. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası dışından Taylan Antalya'nın sert şutunda, kaleye yönelen topu kaleci Magomedaliev son anda kornere çeldi.



68. dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



86. dakikada ev sahibi takımın atağında Fofana'nın ceza sahası içine ortasında Tait'in plase vuruşunda, top az farkla auta gitti.



90+2. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın atağında ceza sahası içinde Alim Öztürk'ün kafa ile pasında topu Dimata kafayla ağlara gönderdi: 1-1



90+8. dakikada ev sahibi takımın atağında Tait'in pasında topla buluşan Moundilmadji, öne çıkan kaleci Magomedaliev'in üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topu tekrar önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşunda, savunma bu sefer kornere gönderdi.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Schindler), Benasser, Muja (Dk. 61 Raman (Dk.83 Tait)), Ntcham (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Dk. 90+5 Cisse), Yusuf Sarı, Mendoza (Dk. 65 Alioui), Yusuf Erdoğan (Dk. 95 Tayfun Aydoğan), Balotelli (Dk. 89 Yusuf Barası)



Goller: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Van Drongelen, Dk. 76 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Magomedaliev, Dk. 90 Balotelli (yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Maestro (Yukatel Adana Demirspor)





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