Samsunspor istiyordu, Fiorentina ile anlaştı

Yılport Samsunspor'un ilgilendiği orta saha oyuncusu Marco Grüll, Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor istiyordu, Fiorentina ile anlaştı
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09 Eylül 2023 16:40
Yılport Samsunspor'un transfer listesinde bulunan Rapid Wien'in orta saha oyuncusu Marco Grüll'den Karadeniz ekibine kötü heber geldi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANMIŞTI

Samsun Gazetesi'nden Nedim Aydın'ın haberine göre; Samsunspor, Marco Grüll'ü renklerine katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı teklif iptal oldu. 25 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu için Kırmızı - Beyazlılar, tüm şartları zorlamıştı.

FIORENTİNA İLE ANLAŞTI

Fakat futbolcu, Türkiye'ye gelmek yerine İtalya'yı tercih etti. Grüll, Fiorentina ile anlaşma sağladı. Devre arası İtalya'ya gidecek.

 

 

 

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