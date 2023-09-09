Samsunspor istiyordu, Fiorentina ile anlaştı

Yılport Samsunspor'un transfer listesinde bulunan Rapid Wien'in orta saha oyuncusu Marco Grüll'den Karadeniz ekibine kötü heber geldi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANMIŞTI
Samsun Gazetesi'nden Nedim Aydın'ın haberine göre; Samsunspor, Marco Grüll'ü renklerine katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı teklif iptal oldu. 25 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu için Kırmızı - Beyazlılar, tüm şartları zorlamıştı.
FIORENTİNA İLE ANLAŞTI
Fakat futbolcu, Türkiye'ye gelmek yerine İtalya'yı tercih etti. Grüll, Fiorentina ile anlaşma sağladı. Devre arası İtalya'ya gidecek.
TÜM ŞARTLAR ZORLANMIŞTI
Samsun Gazetesi'nden Nedim Aydın'ın haberine göre; Samsunspor, Marco Grüll'ü renklerine katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı teklif iptal oldu. 25 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu için Kırmızı - Beyazlılar, tüm şartları zorlamıştı.
FIORENTİNA İLE ANLAŞTI
Fakat futbolcu, Türkiye'ye gelmek yerine İtalya'yı tercih etti. Grüll, Fiorentina ile anlaşma sağladı. Devre arası İtalya'ya gidecek.