Samsunspor'da yeni hedef: Tiago Silva

Vitoria Guimaraes forması giyen 31 yaşındaki Tiago Silva'nın, Samsunspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

calendar 13 Haziran 2025 11:26 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 11:28
Samsunspor'da yeni hedef: Tiago Silva
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Kırmızı-beyazlı ekip, savunma hattını Logi Tomasson ve Enea Mihaj ile güçlendirdikten sonra orta sahaya takviye için harekete geçti.

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen 31 yaşındaki Tiago Silva'nın Samsunspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Geride kalan sezonda Vitoria ile 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 5 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
(Samsun Gazetesi)

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