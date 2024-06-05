Samsunspor'da transfer yasağı için yoğun mesai

Samsunspor'da FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen ancak İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 1 dönem ertelenen ceza, aksi bir karar çıkmadığı sürece 2024-2025 sezonu yaz ve kış transfer sezonunda uygulanacak.



Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cezanın kaldırılması için yoğun bir mesai harcıyor.



Öte yandan kulüp, 1 Haziran itibariyle sözleşmesi sona eren oyuncularından Osman Çelik, Fofana, Alim Öztürk ve Szumski ile yolların ayrılması ve henüz FIFA'nın ceza listesinde de yer almasının ardından sosyal medyada, takımın yaz dönemi itibari ile transfer yapabileceği iddiaları ortaya atıldı.



FIFA'nın 24 Haziran'da yapacağı güncelleme ile Samsunspor'un transfer yasağının kalkıp kalkmayacağı belli olacak. [Samsun Gazetesi]





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