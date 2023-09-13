Yılport Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine katmak için çalışmalarına devam ediyor.



Kırmızı-beyazlılar, yaz transfer sezonun tamamlanmasına sayılı günler kala düğmeye bastı. Yılport Samsunspor, Belçika'nın Westerlo'da forma giyen, Muhammed Gümüşkaya ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere oyuncuyu İstanbul'a davet etti.



Westerlo ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki isim, geçen sezon toplamda 17 maça çıkarken, 1 kez gol sevinci yaşadı. Muhammed Gümüşkaya, bu sezon takımının ilk 3 maçında sahaya çıkarken, 78 dakika süre alabildi. Genç futbolcu, Westerlo'nun son 3 maçında ise forma giyemedi. [Samsun Gazetesi]



