25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları bu hafta tamamlanıyor. Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica ile deplasmanda tur mücadelesine çıkacak.

calendar 25 Ağustos 2025 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları 26 Ağustos Salı günü başlayacak.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Salı günü ve Çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.
 
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.
 
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
Salı:
 
Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)
 
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)
 
Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)
 
Çarşamba:
 
Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)
 
Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)
 
Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)
 
Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
