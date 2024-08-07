Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 7 maç tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
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07 Ağustos 2024 00:52
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi.

Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakaların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

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