Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!

Real Madrid, 15. kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kutlamalarını yaptı.Kutlamalara Arda Güler, Carlo Ancelotti diyaloğu damga vurdu.İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerekifadelerini kullandı.Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca,diye konuştu.Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.