Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!

Real Madrid, 15. kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kutlamalarına Arda Güler damga vurdu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!
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02 Haziran 2024 23:29
Real Madrid, 15. kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının kutlamalarını yaptı.

Kutlamalara Arda Güler, Carlo Ancelotti diyaloğu damga vurdu.

ANCELOTTI'DEN TARAFTARLARA: "ÇOK ÖZEL"

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'İN MESAJI!

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı. 

 
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