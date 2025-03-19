Sami Satılmış, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Satılmış, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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19 Mart 2025 14:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan Sami Satılmış sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Altınordu forması giyen Sami Satılmış, sakatlığı dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus maçları aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yı, 25 Mart Salı günü ise İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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