Samatta: 'Biz inanıyoruz, taraftar da inansın'

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Kenetlenmiş durumda olduklarını söyleyen Samatta, "Bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden askerleri ailelerine baş sağlığı diliyorum. Türk ordusu ve Türk halkına baş sağlığı diliyorum. Kolay değil. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyorum. Takımın ofansif oyunculara çok ihtiyacı var. Takım olarak birlikteyiz. Kimin ofans, kimin defans yaptığının anlamı yok. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Kolay değil. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların konsantrasyonları hep yüksek oluyor. Biz inanıyoruz. Taraftarlarımız da inansın. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız ki kazanalım." dedi.