Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da başladı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-2025 sezonu, Alanya'da başladı. 10 takımın mücadele ettiği organizasyon 16 Aralık'a kadar sürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da başladı
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12 Aralık 2024 16:52
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonda Gaziantep Polisgücü, Yahya Akademi Spor Kulübü, Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları, Kahramanmaraş Hokey Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Volkan Group Gökbörü ve Suruç Hokey Spor Kulübü yer alıyor. Ligin ilk gününün ilk etabında Gaziantep Polisgücü, Yahya Akademi Spor Kulübünü 19-2, Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı 7-5 yenerken, Kahramanmaraş Hokey Kulübü, Selçuklu Belediyespor ile 5-5, Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları 16 Aralık'a kadar devam edecek.

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