Salih Uçan: "Galatasaray'ı yenmeye geldik"

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanında oynayacağı maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Salih Uçan: 'Galatasaray'ı yenmeye geldik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 19:11
Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DERBİYİ KAZANMAK, ŞAMPİYON OLMAK"

Karşılaşma öncesi konuşan Salih Uçan "Nasıl bir oyun oynayacağız? Her maçın öyküsü farklı. Sezon başından beri gayet olumlu sonuçlar alarak devam ediyoruz. Sezonu Galatasaray maçıyla açtık .Son maçta da Lyon'a karşı da olumlu sonuç aldık. Herkes sahadan mutlu ayrıldı. Son 2 senedir ligde iyi oynayan Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. İki takım da namağlup. Bu maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz, bu en büyük dileğimiz." dedi.

"SÜPER KUPA ÖZGÜVENİYLE GELDİK"

Salih Uçan ayrıca "Sezona Galatasaray maçıyla başladık. O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz. Galatasaray son 2 senedir çok iyi maçlar çıkardı, şampiyon. Bu sene biz farklıyız. Sezon başındaki maçın verdiği özgüvenle geldik. Hem Konyaspor hem Lyon maçları olumlu geçti. Bugün kazanmak için buradayız. Her maçın öyküsü farklı. Son derbide 17. saniyede golü bulduk." ifadelerini kullandı.

siyah-beyazlı futbolcu sözlerini "Bakalım, güçlü Beşiktaş olacak. Maçın sonunda mutlu olan ekip biz oluruz." diyerek tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery