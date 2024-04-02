Sakaryaspor zirve yarışında yara aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor zirve yarışında yara aldı
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02 Nisan 2024 16:20
Son güncelleme 02 Nisan 2024 16:31
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 yenildi.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Ümit Kurt ve 17. dakikada Marco Paixao kaydetti.

Sakaryaspor bu mağlubiyetle 47 puanda kalıp zirve yarışından uzaklaşırken, Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Ümraniyespor'a konuk olurken, Sakaryaspor evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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