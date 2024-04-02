Sakaryaspor zirve yarışında yara aldı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 yenildi.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Ümit Kurt ve 17. dakikada Marco Paixao kaydetti.
Sakaryaspor bu mağlubiyetle 47 puanda kalıp zirve yarışından uzaklaşırken, Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Ümraniyespor'a konuk olurken, Sakaryaspor evinde Boluspor'u ağırlayacak.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Ümit Kurt ve 17. dakikada Marco Paixao kaydetti.
Sakaryaspor bu mağlubiyetle 47 puanda kalıp zirve yarışından uzaklaşırken, Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Ümraniyespor'a konuk olurken, Sakaryaspor evinde Boluspor'u ağırlayacak.
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