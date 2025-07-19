Sakaryaspor'a Nijeryalı golcü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Kolovetsios, Alaaddin Okumuş gibi isimleri getiren Sakarya ekibi gözünü golcüye çevirdi. Transfer çalışmalarına devam eden yeşil- siyahlılar, forvet hattını güçlendirmek istiyor.Yeşil-siyahlılar, transfer çalışmaları kapsamında Slovakya'nın Trencin takımında forma giyen 23 yaşındaki Chinonso Emeka'yı listesine yazdı. İrfan Buz'un da istediği Nijeryalı forvet, 1.97'lik boyuyla ön plana çıkıyor.Uzun boyu ve fizik gücüyle göze çarpan Chinonso Emeka, geçen sezon Slovak ekibi Trencin'de çıktığı 21 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Emeka söz konusu maçlarda rakip filelere 7 gol gönderdi, 1 de asist yaptı. Öte yandan forvet hattında Simmy'yi de İrfan Buz'un raporu doğrultusunda listesine alan yeşil-siyahlılar Emeka'da da benzer bir yol izledi. Forvette güçlü ve fizik olarak rakiplere üstünlük kurabilecek isimlere yönelen Sakaryaspor'un kısa sürede bütün transferleri bitireceği ve sezona hazır gireceği aktarıldı.