Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyet'e ithaf etti

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, tatlı su (göl) serbest dalış dünya rekoru kırmasına ilişkin, "Rekorumuz ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.Ercümen, Salda Gölü'nde kırdığı rekorun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yeni bir dünya rekoru armağan ettiğini söyledi.Salda Gölü'ne geçen yıl belediyenin davetiyle keşif dalışı yapmak için geldiğini aktaran Ercümen, bir yıl sonra bu kadar soğuk bir suyla karşılaşacağını beklemediğini dile getirdi. Bugün hava şartlarının suyun soğukluğu dışında lehlerine olduğunu aktaran Ercümen, "Dalışımız iki dakikaya yakın sürdü. Benim normalde yaptığım dalışlardan çok hızlıydı. Bunun en büyük sebebi suyun soğukluğuydu. Bugün su yedi dereceydi, uzun süre hazırlandığım için kendime güveniyordum. 29 Ekim öncesinde Cumhuriyetimize ithafen bu dalışı yapmak istedik. Rekorumuz ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da son derece başarılı bir dalış gerçekleştirildiğini kaydetti.Burdur Valisi Hasan Şıldak ise CMAS tarafından 55 metre olarak belirlenen ve daha önce hiç kimse tarafından denenmeyen rekoru 65 metre derinliğe inerek kıran Ercümen'i tebrik etti.Milli sporcuyu Salda Gölü'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Şıldak, "Kendisine ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Turizme yeni yeni kazandırmaya çalıştığımız Salda Gölü'nün tanıtımına verdiği katkı ve gölümüzün temiz kalarak korunmasına yaptığı vurgu çok anlamlı." diye konuştu.Toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.