Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa ile anlaştı

Transferde önceliği savunmaya veren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme için anlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa ile anlaştı
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24 Haziran 2022 14:24
Geride kalan sezonun ikinci yarısına damga vuran Kasımpaşa, bu sene de adından söz ettirmek istiyor.

Transferde önceliği savunmaya veren Lacivert- Beyazlılar, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa'da Uros Spajic'in kontratı sona ermişti. Tarkan'ın da sakatlığı nedeniyle savunmanın göbeğine takviye yapmak zorunda kalan İstanbul ekibi, Sadık'ı kadrosuna kattı.

Kulübüyle sözleşmesini fesheden oyuncunun birkaç gün içerisinde resmi kontratı imzalaması bekleniyor. 

 
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