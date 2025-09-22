22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Sadettin Saran için Portekiz'de sürpriz manşet

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı sona erdi, koltuğa Sadettin Saran oturdu. Saran'ın seçimi kazanması Portekiz basınında dikkat çekici bir başlıkla duyuruldu.

calendar 22 Eylül 2025 10:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran için Portekiz'de sürpriz manşet
Fenerbahçe'de tarihi kongre tamamlandı ve sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Portekiz basını, adaylık sürecinde yaptığı açıklamayı öne çıkardı.

Saran, adaylık döneminde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, "Bu aşamada artık belirtmek durumundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur." sözleriyle gündem yaratmıştı.

Portekiz medyası da Saran'ın seçimi kazanmasını, Portekizli teknik adam Conceiçao üzerinden okuyucularına aktardı.


Bola na Rede'de yayımlanan haberde, "Sergio Conceiçao'yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı oldu." başlığına yer verildi.

Haberde ayrıca, Saran'ın şu an için göreve yeni başlayan Domenico Tedesco'nun arkasında duracağı, bu nedenle Conceiçao konusunda bir adım atmasının beklenmediği vurgulandı.  

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
