Sacha Boey'e sert eleştiri; 'Bu takımda oynayamaz'

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'la ilgili Sabah'taki köşesinde bir yazı kaleme aldı.
Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'i sert bir şekilde eleştiren Çakar, "Galatasaray bir şeyler yapmaya çalışmış olsa da maçın genelinde baskın oynayan taraf Antalyaspor'du. Pozisyonlara girdiler, cömertçe harcadılar ama Galatasaray'a fazla bir futbol oynatmadılar. Sacha Boey bu takımın oyuncusu değil… Penaltıdan önce adamını kaçırdığı gibi ondan hemen önceki pozisyonda da çok ağır kaldı ve bariz hata yaparak Antalyasporlu oyuncuya Muslera ile karşı karşıya kalma fırsatı verdi. İkinci yarı son derece mahkum, pasif oynayan hatta futbol oynamayan bir Galatasaray gördük." ifadelerini kullandı.
Bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Fransız oyuncu Boey, geçtiğimiz günlerde yeniden takım antrenmanlarına dahil edilmişti.
Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'i sert bir şekilde eleştiren Çakar, "Galatasaray bir şeyler yapmaya çalışmış olsa da maçın genelinde baskın oynayan taraf Antalyaspor'du. Pozisyonlara girdiler, cömertçe harcadılar ama Galatasaray'a fazla bir futbol oynatmadılar. Sacha Boey bu takımın oyuncusu değil… Penaltıdan önce adamını kaçırdığı gibi ondan hemen önceki pozisyonda da çok ağır kaldı ve bariz hata yaparak Antalyasporlu oyuncuya Muslera ile karşı karşıya kalma fırsatı verdi. İkinci yarı son derece mahkum, pasif oynayan hatta futbol oynamayan bir Galatasaray gördük." ifadelerini kullandı.
Bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Fransız oyuncu Boey, geçtiğimiz günlerde yeniden takım antrenmanlarına dahil edilmişti.
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