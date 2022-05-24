Ryan Babel'in hala bir umudu var

Kontratı sona eren Ryan Babel'in kalmak için umudu var.



35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bu nedenle 11 Haziran'daki seçimleri bekleme kararı aldığı ve kararını buna göre vereceği belirtildi.



Torrent'in bir sene daha takımda tutulmasını istediği Babel'in 3 sene için G.Saray'a faturası çok ağır oldu. Hollandalı oyuncuya senelik 2.5 milyon euro net garanti ücret ödenirken, toplamda 2 milyon euro imza parası verilmişti.



Babel bu süreçte bonuslardan da yaklaşık 2 milyon euro kazandı. Böylece Babel'in Galatasaray'a 3 sene için maliyeti 11.5 milyon euroyu buldu.



