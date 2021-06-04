Rusya'dan transfer kancası: Luyindama

Christian Luyindama için önemli bir gelişme yaşandı. Spartak Moskova'nın Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Haber; Sabah
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Rusya'dan transfer kancası: Luyindama
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04 Haziran 2021 13:20
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama ile Rusya temsilcisi Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Rus ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmayayanaşabilir.

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında kiralanan Luyindama, ardından 5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.


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