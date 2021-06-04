Rusya'dan transfer kancası: Luyindama

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama ile Rusya temsilcisi Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Rus ekibinin Luyindama için hazırlık yaptığı ve yakın zamanda 5 milyon euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı öğrenildi.



Geçtiğimiz sezon performans olarak istenileni veremeyen ve son haftalarda yedek oturan Luyindama'nın satışına sıcak bakan Galatasaray yönetimi, gelecek teklife göre Kongolu futbolcuyu satmayayanaşabilir.



2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında kiralanan Luyindama, ardından 5 milyon euro'ya bonservisi alınmıştı.



