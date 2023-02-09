Ruben Ribeiro: 'Duvarlar çatlıyordu'

Hataysporlu Ruben Ribeiro da depremi yaşayanlar arasındaydı.



Tecrübeli futbolcunun yaşadıklarını, Antalyasporlu yakın arkadaşı Fredy, Portekiz basınına anlattı.



Yaşanan felaket sırasında Portekiz'de bulunan Fredy, deprem haberini eşinden aldığını belirterek, "Sabah erken saatlerde beni eşim aradı. O aradığında, erken uyanmış olmasına şaşırdım. Depremden bahsetmeye başladı, ben de televizyonu açıp haberleri izlemeye başladım" ifadelerini kullandı.



"DURUMU GAYET İYİ"



Yaşanan felaketten sonra ruh halinin iyi olmadığını da belirten Fredy, Portekiz basınına depremde Hatay'da bulunan yakın arkadaşı Ruben Ribeiro hakkında da bilgi verdi.



Fredy, Ribeiro'yla konuştuğunu ve iyi olduğunu belirterek, "Onunla konuştum. Bana, duvarlar çatlamaya başladığı için pencereden atlayarak evi terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Telefonlar çekmediği için net bir görüşme yapamadık. Hangi katta yaşadığını da bilmiyorum. Ama onun sakatlanmadığını garanti edebilirim" diye konuştu.



Alanyaspor'dan Wilson Eduardo ile de konuştuğunu söyleyen Angolalı futbolcu, onların da depremi hissettiğini fakat herhangi bir hasar almadıklarını açıkladı. Fredy ayrıca, psikolojik olarak bu olaydan etkilendiğini söyleyerek, "Böyle bir şeyin ne zaman geleceğini bilemezsin. İzlediğim görüntüler beni çok etkiledi" dedi.





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