Roy: "Greg Oden ile, şampiyon olacağımıza inanıyordum!"

Portland Trail Blazers'ın eski yıldızı Brandon Roy, takım 2007'de Greg Oden'ı Draft ettiğinde, Portland'ın bir şampiyonluk kazanabileceğine inandığını söyledi.



2007 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Oden, yüksek beklentilerin ardından kariyerinin gidişatı nedeniyle 'fiyasko' etiketinden kurtulamamıştı. Şu anda 33 yaşında olan pivot, profesyonel basketbol kariyerine çoğu oyuncudan daha erken veda etmiş, en son 2016'da forma giymişti.



Eski takım arkadaşı Roy, Oden'ın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu ve sakatlıkların kendisini limitlememiş olması durumunda, Hall of Fame sınıfının bir üyesi olabileceğine inandığını belirtti:



"Sonunda Greg'i Draft etmiştik. Birkaç antrenmanda, Amerikan futbolu tarzı şeyler yapıyorduk. Çok iyi koşardı. Sonra salonda oynarken, Greg kimin takımındaysa, o takım kazanırdı. Herkesten iyi savunma yapardı. Hücum ribaundı da çekebiliyordu, böylece top hep sizde kalmış oluyordu.



Bir seferinde babamı aradığımda, bana 'Ne kadar iyi?' diye sorduğunu ve benim de 'Şampiyonluk kazanabiliriz' diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Onunla oynarken, hayatımda ilk kez 'Şampiyonluk kazanabiliriz' diyebiliyordum. O kadar iyiydi. O yıl kazanırdık demiyorum ama onun takımımızda olmasıyla, şampiyonluk için ihtiyacımız olan her şeye sahiptik. Çünkü o ihtiyaçların çoğunu karşılayabilen bir adamdı. Çok iyiydi.



Özel bir oyuncuydu ve insanların ona 'fiyasko' etiketi yapıştırmış olmasından nefret ediyorum. Hiç sakatlanmamış olsa, asla böyle görülmezdi. Hall of Fame seviyesinde yeteneği vardı. Keşke dünyanın bunu görebilme şansı olsaydı..."