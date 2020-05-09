Ronaldo ve Messi ile oynamış 12 şanslı futbolcu

Dünya futbolunun zirvesinde şu anda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi var… Bu iki süper star yıllardır ayrı takımlarda birbirlerine rakip oluyorlar.Ancak, bu iki dev isimle oynama şansı yakalayan futbolcular da var. 2020 yılına kadar Messi ve Ronaldo ile birlikte oynamış tam 12 futbolcu bulunuyor.Bu oyuncuların yedisi Arjantinli, üçü Portekizli, biri İspanyol, biri de İsveçli...Arjantinli isimler arasında Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Carlos Tevez, Fernando Gago, Ezequiel Garay ve Gabriel Heinze var.Bu isimler Messi ile milli takımda, Ronaldo ile ise Real Madrid, M.United ve Juventus'ta birlikte forma giydi. Portekizli oyuncular ise; Deco, Semedo ve Andre Gomes… İspanyol isim, Gerard Piqué… İsveçli futbolcu ise Henrik Larsson...