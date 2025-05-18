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Roma'nın yeni sezarı Carlos Alcarez!

Roma açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde rakibini 2-0'lık setler ile mağlup eden Carlos Alcarez şampiyonluğa ulaştı.

calendar 18 Mayıs 2025 22:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Roma'nın yeni sezarı Carlos Alcarez!
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Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinneri 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuva, bugün oynanan tek erkekler final maçıyla tamamlandı.

Merkez Kort'ta oynanan ve 1 saat 44 dakika süren final müsabakasında tek erkekler sıralamasının ilk üçünde yer alan iki tenisçi karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ilk setin galibi, tie-break sonunda belli oldu. Tie-breakte attığı 'ace'ler ve rakibini basit hatalara zorlayan oyunuyla Carlos Alcaraz, rakibine üstünlük kurarak seti 7-6 kazandı.

İkinci sete de hızlı bir giriş yapan ve oyunun kontrolünü ele geçiren Alcaraz, rakibinin basit hataları sayesinde servisini kırarak oyunlarda farkı açtı. İkinci seti de 6-2 ile hanesine yazdırarak Sinner karşısında maçı 2-0 kazanan Alcaraz, Roma Açık'ta şampiyon oldu.

Böylece Alcaraz, kariyerinde ilk kez Roma'da şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2021'de Rafael Nadal'ın son şampiyonluğundan sonra ilk kez bir İspanyol tenisçi mutlu sona ulaştı.

Alcaraz, maç sonunda yaptığı açıklamada, Roma'da ilk şampiyonluğunu kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Umuyorum ki bu son olmaz." diye konuştu.


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