NBA'in efsanevi figürlerinden Oscar Robertson, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in 2024 Paris Olimpiyatları sırasında ABD Milli Takımı'nı "aptal yerine koyduğunu" iddia etti.



Robertson, yakın zamanda ABD Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları sırasında Jokic'e karşı gösterdiği performanstan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, özellikle koç Steve Kerr'ün kullandığı savunma stratejilerini ve takımın genel yaklaşımını hedef aldı.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson ile 'All The Smoke' podcast'inde yer alan Robertson, yaptığı eleştirilerd elafını esirgemedi:



"Beni en çok rahatsız eden şey, bir adamın gelip sizi nasıl bu kadar kolay bir şekilde geçtiği. Adam değiştirmiyorlar. Jokic, ikili oyunlarda savunmacı guard ona ulaşmak için mücadele etmediği için ABD'yi resmen aptal yerine koydu. Ben asla perdeleme sonrası adam değiştirtmezdim.



Neden 2.20'lik bir adama karşı oynamak için içeri gireyim. ABD sürekli bunu yaptı ve Jokic de sayı atmaya devam etti. Peki Kerr ne yaptı? Steph Curry'nin içeride Jokic'in karşısında olmasını isteyemezsiniz. Yani Curry de zaten o sırada adam değişmezdi, bu yüzden pek önemli değil."



Olimpiyat yarı final eşleşmesinde ABD, Jokic liderliğindeki Sırbistan tarafından alt edilmenin eşiğine gelmiş, dördüncü çeyrekte çift haneli farkla geriye düşmüş, ancak maç bitimine doğru yaptığı geri dönüşle 95-91 galip gelmeyi başarmıştı.



Jokic'in yarı finaldeki 17 sayı, 11 asist ve 5 ribaundlık güçlü performansına rağmen ABD ekibi, büyük ölçüde LeBron James, Kevin Durant ve karşılaşmada 36 sayı atan Curry'nin kahramanlıkları sayesinde bitiş çizgisine ulaşmıştı.



